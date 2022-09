Lazio, torna l’Europa League: tutti i numeri degli esordi dei biancocelesti nella competizione

Giovedì torna l’Europa League dando il via a quello che sarà il cammino europeo della Lazio. All’Olimpico, i biancocelesti incontreranno il Feyenoord, freschi di sconfitta in finale di Conference League contro la Roma. Sarà la quinta volta dal 2009, anno in cui è stato ufficialmente coniato il termine “Europa League”, che la Lazio inizia la competizione in casa.

DAL 2009/10 AL 2013/14

Proprio nell’anno d’esordio della nuova competizione, la Lazio ha iniziato affrontando l’Elfsborg nei playoff di andata. Il risultato fu un sonoro 3-0, con le reti di Kolarov, Zarate e Mauri. La gara vera e propria, però, ha avuto inizio con il girone, che la Lazio ha inaugurato affrontando il Salisburgo in casa. Il risultato, però, non è stato dei migliori: arrivò la sconfitta per 1-2, con Schiemer e Janko che hanno ribaltato il vantaggio di Foggia.

Due anni dopo, nella stagione 2011/2012, la Lazio ha disputato di nuovo i playoff di andata allo stadio Olimpico. Questa volta ha affrontato il Rabotnicki, che ha battuto con un sonoro 6-0 (Hernanes, Mauri, doppietta di Cissé, Rocchi e Klose). Quella vittoria ha praticamente spalancato le porte alla competizione ufficiale, iniziata con Lazio-Vaslui, terminata 2-2 (Cissé, Wesley, Wesley, Sculli).

Nella stagione successiva la Lazio ha iniziato l’Europa League affrontando in trasferta prima il Mura 05 ai playoff di andata(0-2, Hernanes, Klose) e poi il Tottenham ai gironi (0-0). Nel 2013/14 torna, invece, ad esordire in casa affrontando il Legia Varsavia nella prima partita del girone (1-0, Hernanes).

DAL 2015/16 AD OGGI

Nel 2015/16 la Lazio ha iniziato il cammino europeo con i preliminari di Champions, a cui però è stata eliminata e, conseguentemente, è stata retrocessa in Europa League. Qui ha esordito affrontando il Dnipro in Ucraina, terminando il match in pareggio per 1-1 (Milinkovic, Seleznyov).

Nella stagione 2017/18 torna in Europa League dopo un anno e inizia la competizione incontrando il Vitesse in Olanda e vincendo per 2-3 (Matavz, Parolo, Linssen, Immobile, Murgia) e l’anno successivo torna ad esordire all’Olimpico, vincendo per 2-1 (Luis Alberto, Immobile, Zelaya), contro l’Apollon Limassol.

Gli ultimi due esordi europei sono stati amari per la Lazio: nel 2019/20 e nel 2021/22 i biancocelesti hanno affrontato per primi rispettivamente il Cluj e il Galatasaray. Nel primo caso la partita è finita 2-1 per i rumeni (Bastos, Deac, Omrani), mentre il secondo 1-0 in terra turca a causa del grave errore di Strakosha.

Considerando anche i playoff di Europa League come esordio europeo, la Lazio ha vinto la prima partita in sei occasioni: con l’Elfsborg del 2009/2010, con il Rabotnicki nella stagione 2011/12, con il Mura la stagione successiva, con il Legia Varsavia ai gironi nel 2013/14, con il Vitesse nel 2017/18 e la stagione seguente con l’Apollon. Nel complesso, dunque, 6 vittorie in 9 esordi in Europa League.

