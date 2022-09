CdS | Altro smacco: Cataldi squalificato

Dagli arbitri al Giudice sportivo, continuano gli smacchi alla Lazio. Ieri a Cataldi è arrivata la squalifica dal Giudice sportivo dopo una segnalazione degli ispettori della Procura federale. La squalifica è arrivata per aver pronunciato un’espressione blasfema prima di entrare negli spogliatoi. Il calciatore si professa innocente, si potrà fare ricorso ma non d’urgenza perché non è evocabile per squalifiche di una sola giornata. Inoltre deve scontarla domenica contro il Verona e i tempi giudiziari, dunque, sono stretti.

Lo stop forzato, quindi, ha aiutato Sarri con le scelte a centrocampo. Domani con il Feyenoord giocherà di nuovo Cataldi, invece con il Verona sarà il turno di Marcos Antonio o di Vecino. Oltre a Cataldi si sono fermati momentaneamente anche Pedro e Cancellieri, che ieri non si sono alleanati ma sembrano recuperabili. Sarri, dunque, confermerà Immobile accompagnato da Zaccagni e Felipe Anderson. In porta potrebbe tornare Maximiano e in difesa potrebbe essere il turno di Casale o Gila accanto a Patric. I terzini nelle prove erano Hysaj e Marusic, che si è allenato con una benda in testa. Milinkovic potrebbe riposare, dunque accanto a Cataldi ci sarebbero Vecino e Luis Alberto.

Corriere dello Sport

