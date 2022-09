FORMELLO – Maximiano si riprende la porta, opportunità per Hysaj e Casale. Davanti dubbio Cancellieri

Debutto casalingo in Europa League con la Lazio impegnata domani sera contro il Feyenoord. L’obiettivo è partire nel modo migliore per dare una impronta importante al girone di fronte all’avversario più ostico. Ci saranno dei cambi ma non sarà turn over come Sarri ormai ci ha abituato nella scorsa stagione. La prima certezza è l’avvicendamento fra i pali con il ritorno di Maximiano dal primo minuto dopo lo sfortunato esordio contro il Bologna in campionato. La difesa sarà il reparto più ritoccato con Patric e Marusic che verranno confermati dal primo minuto, al fianco del centrale spagnolo è pronto per la prima apparizione Nicolò Casale, ultimo acquisto estivo a non aver mai visto ancora il campo. Sulla fascia destra invece si muoverà Hysaj. In cabina di regia si muoverà Cataldi, complice anche la squalifica in campionato, con Milinkovic e Luis Alberto. L’alternativa potrebbe essere il rilancio di Basic dal primo minuto al posto del serbo con il numero 10 che trasloca sul fronte destro del campo. Davanti potrebbe tirare il fiato Felipe Anderson per lasciare il posto a Matteo Cancellieri. Il tecnico ha speso belle parole per l’esterno ex Hellas e potrebbe dare supporto a Ciro Immobile sul fronte offensivo con Mattia Zaccagni a completare il reparto. Lasciare Felipe Anderson fuori significa avere anche una pedina da sfruttare a gara in corso se necessario vista l’assenza di Pedro che rischia la non convocazione non avendo svolto la rifinitura.

