Dazn, l’omaggio a Zaccagni: “È lui l’uomo in più per l’Europa?” – FOTO

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, Dazn ha voluto omaggiare il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. L’esterno biancocelete si è reso protagonista nella scorsa partita giocata dai biancocelesti contro il Napoli, segnando il momentaneo vantaggio con un gran tiro angolato. Il prossimo incontro per la squadra di Sarri sarà questa sera, in occasione della sfida di Europa League contro il Feyenoord. L’esterno con molta probabilità parità titolare anche questa sera, vista l’assenza di Pedro per infortunio, e chissà non possa regalare un altro perla come quella in campionato.

Questo il post di Dazn:

