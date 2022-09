Europa League| Ecco le seconde linee della Lazio

Stasera inizierà l’Europa League, la Lazio giocherà alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma contro il Feyenoord. Sarri ha anticipato che ci sarà un turnover, anche se le sue intenzioni non sono quelle di rivoluzionare la squadra, per non “inciampare” già in partenza. Il suo obiettivo infatti è quello di passare direttamente il turno senza fare i play-off. Vediamo quelle che sono le possibili scelte dalla panchina a disposizione del mister. Dopo il calciomercato estivo, non mancano le alternative in mezzo al campo e Sarri può permettersi di far riposare alcuni degli instancabili che fino ad oggi hanno preso parte, interamente o parzialmente alle prime cinque di campionato. Partiamo dagli estremi difensori. Dovrebbe ritrovare un posto da titolare il giovane classe ’99 Maximiano, così da far rifiatare l’ex Spezia Provedel, che fino ad ora ha preso parte a tutte le gare di campionato. In difesa scalpita Casale per un posto dal 1′, sarebbe il suo esordio in un match ufficiale con la maglia della Lazio, anche Gila è pronto a scendere in campo al posto di uno dei due centrali, che fino ad ora hanno ricoperto il ruolo di titolari, Patric e Romagnoli. Potrebbe riposare proprio quest’ultimo. A centrocampo come sempre i dubbi sono tanti. Uno tra Milinkovic e Luis Alberto dovrebbero sedersi in panchina a favore di Basic o Vecino, di certo le alternative qui non mancano. Per il ruolo di play, battaglia aperta tra Cataldi e Marcos Antonio. Il primo è stato squalificato dopo la gara con il Napoli e salterà la prossima di campionato (Verona). In attacco l’unico ad insediare il tridente titolare è il giovanissimo Matteo Cancellieri, che viene da qualche giorno di influenza, ma ha ripreso ad allenarsi al top e Sarri se ne è accorto. Davanti quasi sicuramente prenderà posto il solito, immancabile Ciro Immobile. Anche Radu è stato recuperato dopo alcuni giorni di stato febbrile, Pedro sarà invece indisponibile. Più indietro il baby Luka Romero.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: