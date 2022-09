EUROPA LEAGUE | Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Feyenoord, il centrocampista della squadra olandese Orkun Kökçü è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Non vedo l’ora di cominciare. L’anno scorso è andata molto bene, sinceramente quest’anno non so cosa aspettarmi. Vediamo tutto partita per partita. Abbiamo buoni avversari nel nostro girone, pensiamo a noi stessi. Anche quest’anno vogliamo far bene in Europa. Sono nato e cresciuto al Feyenoord, sono orgoglioso di essere il capitano.

Che aspettative hai per quest’anno?

“La scorsa stagione è stata fantastica, siamo usciti delusi dalla finale persa ma anche soddisfatti. Quest’anno vogliamo fare di nuovo bene.

Quanta fame hai e che capitano sei?

“Molta. Abbiamo tanta qualità, dobbiamo migliorare il nostro modo di giocare. Così facendo andfrà tutto bene. Fisicamente? Mi sto mettendo di nuovo in forma, la cosa più importante per far bene. Provo a essere un leader, ad aiutare i compagni. Non ho tanti altri compiti, se non qualche meeting in più col mister.”

Come giudichi il mercato? Molti giocatori sono andati via quest’estate…

“Non ci penso a muovermi, ho un contratto fino al 2025. Sono andati via alcuni giocatori ma ne sono arrivati di nuovi, vomiamo fare bene.”

Che obiettivi vi siete posti?

“Vincere titoli è il nostro obiettivo. Ho tanta fiducia, in allenamento si vede che la qualità c’è e non è minore dell’anno scorso. Portiamo con noi l’esperieza dell’anno scorso, dobbiamo dare l’esempio ai nuovi. Fiducia dopo esser arrivati in finale, in Eredivisie abbiamo già tanti punti. Lazio grande nome, ma anche l’anno scorso abbiamo giocato contro grandi nomi. Non abbiamo timori.

Cosa ne pensi dell’assenza dei tifosi?

“Un grande peccato, ci aiutano sempre molto, ma non possiamo far nulla.

Hai visto qualche partita della Lazio?

” Si li abbiamo analizzati, è un’altra squadra rispetto alla Roma dell’anno scorso”.

