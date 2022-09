Lazio-Feyenoord, i precedenti dei biancocelesti contro le squadre olandesi

Quindici cartellini sventolati ai biancocelesti in Serie A, cinque per protesta. La statistica è inoppugnabile, anzi diventa inquietante con appena un cartellino sbandierato agli avversari (Brozovic) dopo Lazio-Bologna. Proprio in seguito alle eccessive lamentele biancocelesti in quella sfida, nel sottopassaggio di Torino sarebbe arrivata dall’arbitro Piccinini la minaccia velata: «Attenti, perché ora pagate quello che avete fatto in casa». Sarri non ha fatto nomi (c’è anche il colloquio con Valeri a Formello), ma è pronto a dire tutto alla Procura Federale, che lo ascolterà dopo aver già aperto un’indagine sulle sue accuse successive alla direzione contro il Napoli di sabato sera. Nessun errore per l’Aia che, designa serenamente per il prossimo turno di campionato il Var Fabbri e l’arbitro Sozza. Per i biancocelesti ci sarà Irrati contro il Verona. All’Olimpico (poco più di 15mila biglietti venduti) sbarca il Feyenoord, il rivale più difficile del girone, l’obiettivo è passare il turno evitando i play-off. Stasera Sergej festeggerà le 300 presenze con la maglia biancoceleste, la sua permanenza a Roma per molti era utopia, oggi è realtà, per il settimo anno consecutivo. Cancellieri dopo aver scontato l’influenza nei giorni scorsi, si è tornato ad allenare e lo ha fatto al massimo, Sarri sta pensando ad una sua partecipazione dal 1′. Radu si è ripreso dall’influenza, Pedro è out, ma comunque al settimo cielo per la visita di ieri di Esteban Ocon, pilota automobilistico francese della Formula 1: «Che bello riceverlo a Formello». Il campione ha conosciuto il gruppo, si è immortalato con l’aquila Olympia e la maglia biancoceleste nel centro sportivo: «Ho avuto la possibilità di incontrare alcuni calciatori della Lazio, è stato bello conoscerli e vedere le strutture da vicino. Ho avuto questa opportunità grazie a Binance, sponsor dei biancocelesti e dell’Alpine. Sono felice di aver potuto vedere qualcosa di diverso rispetto al mio lavoro. Sono un tifoso del Psg e seguo il calcio. So che Immobile è un grande appassionato di Formula 1, quindi abbiamo parlato un po’ di macchine, mi ha fatto vedere anche la sua. Grazie per l’accoglienza e forza Lazio».

