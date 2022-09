Lazio-Feyenoord, Luis Alberto nel post-partita: “Si parla sempre di me al Siviglia, ma la Lazio è casa mia e sono felice qui”

Dopo l’ottimo esordio in Europa League, è intervenuto Luis Alberto nel post partita. Ecco le sue parole: “E‘ stata una serata di crescita, abbiamo giocato 6 partite e 5 ad un livello alto. Anche con il Napoli abbiamo giocato degli ottimi 25 minuti, poi evidentemente non abbiamo continuato così, loro sono forti e hanno fatto meglio. L’importante oggi era vincere e dare questa sensazione alle squadre, come abbiamo fatto il primo tempo, in cui abbiamo giocato un calcio bellissimo. Oggi abbiamo messo ciò che è mancato con la Samp, abbiamo chiuso la partita. Sono stanco di ciò che sento dire di me, voglio giocare sì, ma si vince tutti insieme. Voci? Non è sempre colpa di Luis Alberto per una cosa o per l’altra. Si parla sempre di Luis Alberto e Siviglia perché è la mia città, anche mia madre ovviamente mi vuole vicino, ma io non l’ho mai nominata, ho solo detto della Spagna. Io sto bene a casa mia, alla Lazio. Ringrazio tutti, la società e ho parlato tanto con il mister. la lazio è la scelta migliore per me in questo momento, torno a casa e sono felice. Sarri vuole far giocare tutti, questo è anche il mio lavoro. Ho caratteristiche diversi da altri, ma penso di essere migliorato tantissimo in questi anni”.

Subito dopo, Luis Alberto è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio, per parlare del successo dei biancocelesti: “Sono contento per il gol e l’assist. Quest’anno voglio migliorare i miei numeri, ma l’importante è la squadra. I miei gol arrivano se la squadra gioca bene e vince. Nel primo tempo abbiamo disputato una delle migliori partite degli ultimi anni con un ottimo palleggio e cattiveria.

La Lazio deve essere sempre questa, siamo forti e non dobbiamo aver paura di perdere il pallone. Desideriamo ritrovare la fiducia avuta a inizio campionato. La Lazio è forte, deve essere in alto in classifica.

Contro la Sampdoria è mancato semplicemente chiudere la partita, contro il Napoli abbiamo perso con una formazione molto forte anche se nei primi venticinque minuti abbiamo giocato alla pari. Dobbiamo continuare a lavorare a testa alta pensando alla prossima sfida.

Il pubblico è il dodicesimo in campo. Oggi c’era un bel pubblico, in campionato ci sono ancora più tifosi. A noi piace sentire i loro cori. Dobbiamo andare avanti insieme e qualcosa arriverà”.

