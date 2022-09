Danilo Cataldi dice la sua sulla squalifica contro il Verona: “Non ho inveito contro il direttore di gara” – FOTO

La giornata di ieri ha dato il via alla nuova Europa League. A rappresentare l’Italia ci sono le due squadre della Capitale, ovvero Lazio e Roma. La prima giornata della fase a gironi, ha lasciato umori opposti: da una parte la vittoria dei biancocelesti per 4-2 contro il Feyenoord, dall’altra invece la sconfitta dei giallorossi in casa del Ludogorets per 2-1. Oltre ai due match delle romane, si sono disputate anche altre 14 sfide e, il profilo ufficiale Twitter di SofaScore, ha diramato la Top11 della prima giornata di Europa League, inserendo i migliori undici scesi in campo. Protagonista assoluta della formazione è proprio la Lazio, con ben tre calciatori presenti ed uno inserito come miglior giocatore del 3-4-3: con 8.4 fanno parte della Top11 Mattia Zaccagni e Matias Vecino, mentre con 9.3, il voto più alto è del Mago Luis Alberto. Il profilo di SofaScore ha aggiunto: “La Lazio è in testa questa volta, poiché è l’unica squadra con tre giocatori presenti nella nostra squadra e il loro centrocampista di punta Luis Alberto è il nostro giocatore della settimana”.

Di seguito la formazione completa della 1° giornata di Europa League secondo SofaScore:

🌍 | Team of the Week

Our highest-rated XI from yesterday’s UEFA Europa League action is here! 👇

Lazio lead the way this time, as they’re the only side with three players featured in our team and their star midfielder Luis Alberto is our Player of the Week. 👏👏#UEL pic.twitter.com/mSoPLU4t9W

— SofaScore (@SofaScoreINT) September 9, 2022