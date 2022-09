Lazio-Feyenoord, ecco chi è l’MVP della sfida secondo i lettori di LazioPress.it – FOTO

Uno dei protagonisti dell’esordio di Europa League è stato senza dubbio Matìas Vecino, che alla sua prima partita europea con la maglia della Lazio ha siglato una doppietta. Un gol al primo tempo e uno al secondo tempo, impreziositi dall’assist per il vantaggio biancoceleste firmato da Luis Alberto. Una grande prestazione, come testimoniato dalla vittoria del premio Player of the Week, come annunciato dal tweet ufficiale del profilo Twitter dell’Europa League.

