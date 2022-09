Primavera 2 | Inizia la nuova stagione: la Lazio parte da Ascoli, appuntamento alle 15

La Lazio ricomincia dall’Ascoli. Dopo aver fallito la promozione lo scorso anno, oggi alle 15 ricomincia il campionato di Primavera 2 sotto la guida di Stefano Sanderra. Il tecnico, che arriva da tre stagioni a Malta, sostituisce Alessandro Calori.

La Lazio

Due fulcri di questa stagione saranno sicuramente Floriani e Castigliani: entrambi sembravano destinati alla partenza durante il calciomercato estivo, ma vista la volontà di tornare in Serie A sono stati trattenuti con la promessa di essere protagonisti. Rispetto all’anno scorso, si cambia anche in porta: non c’è più Furlanetto, salito in prima squadra, e neanche Moretti, che non è stato rinnovato. Sembra che il posto da titolare potrebbe andare a Magro, che è stato preso in considerazione da Sarri come terzo per l’Europa League. Nel settore offensivo la grande novità è Sana Fernandes. Il classe 2006, appena arrivato dalle giovanili dello Sporting Lisbona, è pronto a fare la differenza nonostante sia ancora molto giovane. Castigliani al 90% partirà dal primo minuto nonostante sei punti di sutura, la new entry Brasili partirà dalla panchina. Floriani, invece, partirà dalla terza giornata. Ad unirsi alla Primavera c’è anche Andrea Cannavaro, figlio di Fabio: il difensore arriva dagli U17.

L’Ascoli

Lo scorso anno l’Ascoli si è piazzato a metà classifica, precisamente al settimo posto con 34 punti, dopo aver collezionato 10 vittorie, 10 sconfitte e 4 pareggi. Anche i bianconeri hanno tantissime new entry, perlopiù provenienti dagli U18 e dagli U17. L’allenatore è sempre Pergolizzi, sulla panchina dal 2021.

Probabile Formazione Lazio: (4-3-3) – Magro; Bedini, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Coulibaly, Troise; Castigliani, Crespi, Schuan.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: