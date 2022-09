Lazio-Hellas Verona, le probabili formazioni

Termina il match delle 20.45 tra Sampdoria e Milan. I rossoneri si portano in vantaggio nel primo tempo con Messias. Nella ripresa, l’espulsione di Leao e il pareggio momentaneo dei blucerchiati con Duricic. Giroud segna sul rigore il gol che chiude la partita. Espulso l’allenatore Giampaolo nel recupero. La sfida termina 1-2.

Alle 18:00 Inter e Torino sono scese in campo a San Siro per il secondo anticipo del sabato. Gara vivace quella tra le due squadre, dove Handanovic salva in più occasioni l’Inter dal vantaggio granata. Per la prima ora abbondante di gioco i granata tengono bene il campo, concedendo poco e creando più di qualche pericolo. Con i cambi i nerazzurri hanno provato a invertire la rotta della gara, e alzando il baricentro hanno trovato il vantaggio al minuto 89′, grazie alla rete di Brozovic su assist di Barella. Il match è terminato 1-0, con l’Inter che ritrova i tre punti dopo le due sconfitte con Milan e Bayern Monaco.

La sesta giornata di Serie A si è aperta alle 15:00 con il match del Maradona tra Napoli e Spezia. Gli uomini di Spalletti, che arrivavano dallo straripante successo di Champions League contro il Liverpool, sono riusciti a dare continuità al risultato europeo: la gara con lo Spezia è infatti terminata sul punteggio di 1-0. I partenopei hanno dovuto fare a meno di Osimhen, con il resto del reparto offensivo che non era riuscito a sopperire all’assenza dell’attaccante nigeriano, fino a quando Raspadori è riuscito a trovare la rete del vantaggio a pochi minuti dal novantesimo. Ottima prestazione da parte dello Spezia, che però esce dal Maradona con zero punti, al netto di una prova che lascia ben sperare Gotti per il cammino dei bianconeri.

