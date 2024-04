CdS | La Roma chiede alla Serie A: "Non favorite il Bayer"

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma dopo la conquista della Semifinale di Europa League ha mandato una lettera alla Lega Serie A chiedendo alla Lega di non favorire il Bayer Leverkusen, appesantendo il calendario giallorosso

La lettera dell'A.S. Roma

In una lettera rivolta al presidente Lorenzo Casini, all’amministratore delegato Luigi De Siervo e all’Head of Competitions and Operations Andrea Butti, la società giallorossa ha chiesto di poter disputare il recupero dei 20 minuti finali contro l'Udinese, partita interrotta dopo il malore di Ndicka, il 2 maggio in concomitanza con il recupero di Atalanta - Fiorentina, match non disputatosi per la tragica scomparsa di Joe Barone.

Quando era in programma il recupero di Udinese-Roma

La Serie A aveva individuato il 25 aprile come data utile per il recupero, ma è molto probabile che verrà accolta la richiesta della Roma.