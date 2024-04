CdS | Calciomercato, Sissoko spera nella Lazio: "Decido io il mio futuro"

Ibrahima Sissoko, centrocampista dello Strasburgo offerto alla Lazio, ha parlato all'Equipe in merito al suo futuro e il Corriere dello Sport ha riportato le sue parole: “C'è ancora tempo per decidere." Il giocatore ha deciso di non rinnovare con i francesi e di partire a zero ed è seguito anche dal Bologna. E' un mediano abituato a giocare nel 3-4-2-1 o 3-4-3, ha 26 anni ed è alto 1.93 metri. Il suo sogno è la serie A e la Lazio a centrocampo avrà bisogno di un innesto top e di uno complementare, se partiranno Kamada e Guendouzi invece dovrà ricostruire il reparto da zero.

Gosens per la fascia sinistra

Un altro nome per la Lazio è quello di Robin Gosens. Vuole lasciare l'Union Berlino, che naviga in brutte acque. Il prezzo sarà da chiarire, è stato acquistato per 15 milioni, e può essere un ottimo profilo per la fascia sinistra. Spesso Marusic infatti si ritrova a giocare fuori ruolo a causa degli infortuni dei suoi compagni, come quello di Lazzari in questo caso. Tudor attende rinforzi in tal senso.

I nomi per l'attacco

In attacco serviranno almeno due trequartisti, considerando l'addio di Felipe Anderson e la possibile risoluzione del contratto di Pedro. Se andrà via anche Luis Alberto ne serviranno addirittura tre, ma partirà solo davanti ad un'offerta. Piace Cambiaghi, che dall'Empoli tornerà all'Atalanta, ma a gennaio il suo cartellino costava 20 milioni. Potrebbero tornare di moda altri nomi già usciti a gennaio, come quello di Jack Clarke del Sunderland.