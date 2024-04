Inzaghi ricorda la Lazio: "Li ringrazierò sempre. Non volevano che andassi via, ma..."

A pochi minuti dal triplice fischio di Milan-Inter, finita 1-2 e che ha permesso ai nerazzurri di vincere aritmeticamente lo Scudetto, il tecnico Simone Inzaghi è stato intervistato per DAZN da Diletta Leotta e Marco Parolo, suo calciatore alla Lazio. Ed è proprio per la Lazio che Inzaghi ha avuto un pensiero in questa serata così importante per la sua carriera. Ecco le sue parole:

Su Parolo e Acerbi

Parolo mi conosce bene, è stato una parte importante perché i primi anni li ho condivisi con lui. È un grande giocatore e una grande persona, ha aiutato tanto sia me che il mio staff in questo percorso. Acerbi? Lo conosci bene (a Marco Parolo, ndr.), cos'era per noi alla Lazio. Ho insistito tanto con la società per averlo qua e sapevo che insieme a tutti gli altri ci avrebbe dato una grandissima mano. È stato un belissimo percorso

Sulla Lazio