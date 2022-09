Lazio-Hellas Verona, lo striscione della Nord in memoria di Mario Cochi – FOTO

Nel secondo tempo di Lazio–Hellas Verona, la Curva Nord ha esposto uno striscione per salutare Mario Cochi venuto a mancare recentemente. Quest’ultimo ha trasmesso al figlio Alessandro (per anni delegato allo Sport del Comune di Roma) la passione per il calcio e per i colori biancocelesti. Queste le parole nello striscione: “Ciao Mario Cochi, vecchio laziale“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: