Lazio-Verona, Immobile: “Bello l’urlo della nord al mio gol. Sergej? Fenomenale, mi conosce bene come mia moglie”

Al termine della partita vinta per 2-0 dalla Lazio contro il Verona allo Stadio Olimpico Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Bello, ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato. Stanno facendo questa cavalcata con noi speriamo che continui così. Sono stupendi e in queste partite sofferte abbiamo bisogno del loro supporto. Non ci si abitua mai a segnare sotto la curva. Soprattutto per come stava andando, non riuscivamo a sbloccarla. Bello l’urlo di liberazione della nord. La crescita ce l’aspettavamo da noi stessi. Sappiamo che l’Europa è difficile a livello mentale, ma per fortuna la società ci ha aiutato comprando giocatori che ci stanno dando una mano. Abbiamo cambiato tanto da giovedì e per fortuna questo ci aiuta a essere più freschi. Il nostro è sempre stato un gioco corale e loro mi mettono sempre in condizione. Oggi forse un po’ meno, ma è importante cogliere l’occasione e buttarla dentro. Zaccagni? Gli ho detto che gliela avrei lasciata comunque quella del gol di Luis Alberto. Abbiamo riso di questo. Milinkovic? Un giocatore fenomenale. Con lui anche Luis Alberto, in tutti questi anni i meriti vanno divisi tra loro due. Mi hanno messo in condizione di esprimermi a meglio, mi conoscono come mia moglie”.

