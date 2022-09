Lazio-Verona, Tameze: “Sono arrabbiato, il risultato non è giusto”

Dopo la gara vinta dalla Lazio all’Olimpico contro l’Hellas Verona il gioocatore della squadra avversaria Tameze è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Arrabbiato per il risultato perché secondo me abbiamo fatto una grande partita e il risultato non è giusto. Non sono al 100% ma piano piano sto riprendendo. Sento ancora fastidio all’adduttore e al flessore. Sappiamo tutti che questo è un campionato un po’ diverso, ma piano piano cambieremo gioco, così come abbiamo cambiato giocatori. Siamo sulla strada giusta”.

