CdS | Ciro fa grande la Lazio

La gioia per la vittoria di mister Sarri si è contrapposta ad una scena di rabbia verso la panchina del Verona. L’immagine risale al 72esimo minuto e si vede il tecnico laziale alzare il dito medio verso qualcuno mentre viene bloccato dal dirigente addetto agli arbitri della squadra biancoceleste, Marco Gabriele. Alle loro spalle c’era il quarto uomo Baroni che invitava alla calma. Ma qual è stato il motivo di tanta rabbia? Pare che la causa sia stata un intervento di Ilic ai danni di Luis Alberto, ma, come spiega il tecnico, ora è tutto chiarito. Infatti, il dito medio era indirizzato al ds dei gialloblù Marroccu, con cui si conosce da anni. Aveva capito che gli avesse detto di stare seduto, invece era un semplice “stai calmo”. A fine partita hanno avuto modo di parlare e ci hanno riso su.

Lo stesso Marroccu ha commentato l’episodio: “Con mister Sarri non è successo niente di grave e non c’è alcun problema. Oramai al giorno d’oggi con tutte le telecamere che ci sono, si vedono anche cose che sono strettamente di campo. A fine partita ci siamo abbracciati anche perché lo stimo molto. Detto che neanche mi ero reso conto del gesto, in generale per me quello che succede in campo si chiude in campo.“

In ogni caso, è stato un gesto che va a chiudere una settimana pesante in tal senso. Solo lunedì la procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo d’indagine contro Sarri per le dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli in cui aveva attaccato l’arbitro Sozza.

La Gazzetta dello Sport

