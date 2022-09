Immobile, il capitano della Lazio al centro di Roma con la moglie Jessica – FOTO

Ciro Immobile si è reso ancora una volta protagonista con la sua Lazio, segnando nella giornata di ieri il gol che ha sbloccato la partita contro il Verona. I biancocelesti si sono imposti per 2-0 contro i gialloblu, grazie alle reti proprio del capitano e di Luis Alberto sul finale. Nonostante l’elevato minutaggio giocato nelle ultime sfide, Ciro sa sempre essere decisivo e dunque indispensabile per la squadra. Dopo il successo ottenuto in campionato, il bomber si gode quest’oggi la giornata di risposo girando per il centro di Roma assieme alla moglie Jessica.

Di seguito la foto postata dalla moglie di Immobile:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: