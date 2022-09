Lazio-Verona, Luis Alberto ancora i gol: l’omaggio di Dazn e Serie A – FOTO&VIDEO

La Lazio esce vittoriosa dalla sfida casalinga giocata ieri contro il Verona. 2-0 per i biancocelesti che conquistano tre punti pesanti in una gara tutt’altro che semplice. Decisivi per il risultato i soliti Immobile e Luis Alberto, che coni loro gol hanno contribuito al successo finale. Il centrocampista spagnolo ha trovato ancora una volta la via della rete, confermandosi una pedina importante per la rosa. A rendere omaggio al giocatore della Lazio, ci ha pensato sia Dazn che scrive: “Giocata di suola, palla in buca d’angolo. La Lazio ha ritrovato il miglior Luis Alberto?” che la Serie A, sui proprio canali social ufficiali.

Di seguito i loro post:

Giocata di suola, palla in buca d’angolo

La Lazio ha ritrovato il miglior Luis Alberto? #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/bBvJWoNHCG — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 12, 2022

