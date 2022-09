CHAMPIONS LEAGUE | L’Inter vince sul Viktoria Plzen. Acerbi in campo dal primo minuto

Come riportato dal sito della Figc, nella giornata odierna sono continuati gli esami finali a Coverciano per il conseguimento del riconoscimento di allenatore. Il corso UEFA A è un percorso formativo di 192 ore che si conclude con una prova orale sulle varie materie del calendario didattico. Tra i corsisti alcuni volti del mondo biancoceleste: Marco Parolo, Guglielmo Stendardo, Senad Lulic e Nicola Jane Williams.

Il corso UEFA A è il secondo massimo step formativo, riconosciuto a livello europeo, per un allenatore. Questa abilitazione consente di poter guidare tutte le squadre giovanili, comprese le Primavera, tutte le formazioni femminili, incluse quelle partecipanti al campionato di Serie A, e le prime squadre maschili fino alla Serie C compresa. Inoltre con la qualifica UEFA A è possibile essere tesserati come vice allenatori anche in Serie A e Serie B maschile.

