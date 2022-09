EUROPA LEAGUE | Midtjylland-Lazio, la designazione arbitrale

La sfida di Europa League tra Arsenal e PSV è stata rinviata a data da destinarsi. Il match era in programma giovedì 15 settembre, ma a causa della recente scomparsa della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, non andrà in scena.

Questo il comunicato dell’Arsenal:

“La partita casalinga di UEFA Europa League contro il PSV Eindhoven è stata rinviata. Il rinvio è stato accordato con la UEFA, la Polizia Metropolitana e i club, dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”

Our @EuropaLeague fixture with PSV has been postponed. — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2022

