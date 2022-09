Pjanic esalta Sarri: “E’ un grandissimo allenatore. Mi ha insegnato tanto”

Miralem Pjanic, in esclusiva a Dazn, si è raccontato, parlando della sua lunga esperienza in Italia e dei tecnici che per lui hanno significato tanto: “La Juve è stato un passaggio molto importante per la mia carriera, ho fatto il salto di qualità e ho iniziato a vincere. Allegri è stato per me fondamentale nel percorso di crescita, ma anche Sarri è un grandissimo allenatore e mi ha insegnato tanto“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: