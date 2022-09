Serie A, salta un’altra panchina: ecco quale

Secondo quanto riportato da SkySport, Giovanni Stroppa non sarà più l’allenatore del Monza. La squadra neopromossa è per ora ultima in classifica, con un solo punto ottenuto in sei giornate, 3 gol fatto e 14 subiti. Nelle prossime ore si scoprirà il sostituto.

