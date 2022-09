EUROPA LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Midtjylland

La Lazio è tornata al successo in Serie A. Domenica, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti hanno superato per 2-0 l’Hellas Verona. Considerando il successo all’esordio in Europa League tre giorni prima contro il Feyenoord (4-2), la squadra di Sarri è reduce da due vittorie consecutive. Domani è tempo di tornare in Europa: alle 18:45, è in programma la prima trasferta internazionale di questa stagione per la Lazio. L’avversario sarà il Midtjylland, nella 2° giornata della fase a gironi. In vista del match allo Stadio MCH Arena di Herning, in Danimarca, ecco la situazione in casa Midtjylland.

MIDTJYLLAND

La squadra danese è stata sorteggiata nel Gruppo F di Europa League dalla 3° fascia e, dopo aver trovato la Lazio nella prima urna, sono arrivate Feyenoord e Sturm Graz rispettivamente dalla seconda e quarta fascia. La sfida di domani per il Midtjylland sarà la numero 6 in Europa della stagione: il club danese, tra luglio ed agosto, si è giocato la possibilità di accedere alla fase a gironi di Champions League. Dopo aver superato l’AEK Larnaca nel secondo turno di qualificazione, grazie alla vittoria ai calci di rigore nella sfida di ritorno (1-1 andata, 1-1 ritorno), è arrivata l’eliminazione al terzo turno per mano del Benfica. La squadra portoghese ha vinto entrambi i match, 4-1 tra le mura amiche e 1-3 in casa del Midtjylland. Infine, la quinta sfida europea della stagione, è stata contro lo Sturm Graz, valevole per la 1° giornata della fase a gironi di Europa League. Anche in questa occasione, il Midtjylland è uscito sconfitto: 1-0 il risultato finale in casa degli austriaci.

Nell’ultimo weekend di campionato invece, il Midtjylland è uscito con un pareggio dalla gara in trasferta contro il Nordsjælland. 1-1 il risultato finale, con i padroni di casa passati in vantaggio al 15° del primo tempo, raggiunti dai prossimi avversari della Lazio nel finale, all’undicesimo minuto di recupero. Punto che porta il club danese a quota 10 punti in campionato dopo nove giornate (2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) e all’ottavo posto in classifica, con dieci punti di distanza dalla capolista, ovvero proprio il Nordsjælland.

FORMAZIONE

Rispetto al pareggio in campionato con il Nordsjælland, il Midtjylland dovrebbe cambiare qualche interprete per la sfida di domani contro la Lazio di Sarri. Nel 4-3-3 dei danesi confermato tra i pali il danese Lössl. La linea dei quattro difensori formata da Sviatchenko e Juninho coppia centrale, con Paulinho e Dalsgaard sulle corsie laterali. In cabina di regia spazio a Sørensen, con Evander e Dreyer ai suoi lati. Il tridente d’attacco sarà composto da Pione Sisto ed Isaksen ai lati di Kaba che agirà da prima punta.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lössl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Sørensen, Evander; Isaksen, Kaba, Pione Sisto.

LA STELLA

Il Midtjylland è un mix di giovani talenti e calciatori d’esperienza. Tra questi c’è Pione Sisto, uno dei migliori in questo inizio di stagione. L’ex esterno d’attacco del Celta Vigo ha già messo a segno cinque reti in undici gare in cui era a disposizione. Un altro classe ’95 da tenere d’occhio come Pione Sisto è la punta centrale Sory Kaba. In attacco c’è anche il giovane talentuoso Gustav Isaksen, esterno danese classe 2001. Anche lui ha iniziato molto bene l’anno, con quattro gol realizzati in 14 gare da inizio stagione. Infine, non sono da sottovalutare l’esperienza del Capitano classe ’91 Erik Sviatchenko (difensore centrale), e le qualità dei due centrocampisti offensivi Evander ed Anders Dreyer, entrambi classe 1998 (24 anni), rispettivamente a quota due e quattro reti messe a segno da inizio stagione.

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club, la sfida di domani tra Midtjylland e Lazio sarà il primo confronto tra queste due squadre. Un incontro inedito quindi, senza precedenti. Avremo dunque un primo precedente per la gara di ritorno, in programma giovedì 27 ottobre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

