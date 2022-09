CdS| Provedel confermato. Chance dal 1′ per Cancellieri

Questa sera alle 18.45 si giocherà Lazio-Midtjylland. I biancocelesti sono in cerca di continuità vogliono proseguire sulla striscia positiva degli ultimi match. Vincere questa sera significherebbe andare a 6 punti e confermarsi primi nel girone, tenendosi lontani dai play off. I prossimi due mesi saranno impegnativi per il numero di partite da giocare, la staffetta tra i calciatori è un obbligo, già abbiamo visto come mister Sarri fa ruotare difesa e centrocampo, tra Europa League e campionato. Meno le modifiche in porta e in attacco. Provedel sarà nuovamente confermato, come anticipato dal mister dei biancocelesti, ma prima o poi arriverà la chance anche di Maximiano, che scalpita per tornare sul campo dopo il complicato debutto.

In attacco l’indisponibilità di Zaccagni apre le porte a Cancellieri. Tare per portare a Roma il giovanissimo ex Verona ha battuto la concorrenza di Bologna, Sassuolo, Arsenal e Tottenham. Sarri crede in lui, nelle prime sette partite stagionali è sempre subentrato dalla panchina, sta migliorando e si sta integrando al meglio nella rosa biancoceleste. Grande attenzione anche del ct Mancini nei suoi confronti, il ragazzo classe 2002 promette bene, starà a lui dimostrare il suo valore, questa sera ha una chance importate dal 1′. La squadra capitolina avrà a seguito circa duecento tifosi a Herning.

Corriere dello Sport

