Fu la Lazio la prima società italiana ad essere quotata in borsa, la rettifica del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna rettifica quanto da loro riportato nella giornata di ieri (14 settembre), dove scriveva che la Roma fu la prima società in Italia ad essere quotata in borsa. L’edizione odierna, ammette l’errore e si corregge, infatti, nel 1998 era stata proprio la Lazio la prima società italiana ad entrare in borsa, il noto quotidiano nazionale si scusa con i suoi lettori e con la società biancoceleste.

