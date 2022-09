GdS| Lazio, in cerca della terza vittoria consecutiva che manca da due anni

Si è invertita la giostra in casa Lazio. La società capitolina non ha mai avuto a disposizione così tanti cambi di qualità, Sarri può permettersi di sostituire diversi giocatori di partita in partita e rimanere sempre su alti livelli. La dimostrazione è arrivata la settimana scorsa nei match con Feyenoord e Verona. Un lusso che non tutti possono permettersi oggi. Sarri sta di volta in volta gestendo la squadra, cercando di mandare in campo un mix tra titolarissimi e le prime scelte della panchina, che fino ad oggi hanno risposto sempre presenti.

Debutto da titolare questa sera per il giovane Cancellieri a seguito dello stop di Zaccagni. Si rivede Pedro, che ha recuperato dopo i fastidi alla caviglia a seguito di una botta alla caviglia rimediata a Villadoid, che si era riacutizzata nel match con il Napoli, mandandolo nuovamente ai box. La Lazio è in cerca della terza vittoria di fila che non arriva da due anni a questa parte. Domenica poi la Lazio sarà impegnata sul campo della Cremonese, l’imperativo è tenere alta l’attenzione. Dopo il match di questa sera la Lazio si trasferirà direttamente a Cremona, senza passare per Roma.

Gazzetta dello Sport

