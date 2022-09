Midtjylland, Isaksen: “Lazio tra le migliori al mondo e in Italia, ma possiamo giocarcela”

Intervenuto ai canali ufficiali del Midtjylland, il difensore Mads Døhr Thychosen ha presentato la sfida di Europa League che andrà in scena questa pomeriggio contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“È una di quelle partite che si attendono con ansia. Sarà una grande partita e speriamo in una MCH Arena elettrica. Abbiamo lottato tutta la scorsa stagione e l’inizio di questa per entrare nella fase a gironi dell’Europa, quindi è una cosa che non vediamo l’ora di fare. Non vedo l’ora di affrontare la Lazio stasera. Ovviamente dobbiamo essere al top perché altrimenti non abbiamo alcuna possibilità, ma sono fiducioso sul fatto che possiamo fare una buona prestazione”

