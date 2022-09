Midtjylland-Lazio, i convocati di Sarri per la sfida di Europa League

Attraverso un comunicato, la Lazio ha reso noti i convocati per la sfida di Europa League. Quest’oggi i biancocelesti sfideranno il Midtjylland in trasferta nella loro seconda gara europea. Come anticipato ieri, Mattia Zaccagni non è partito per la Danimarca, mentre è arruolabile Toma Basic. In ultimo, niente prima convocazione per Sana Fernandes, ragazzo classe 2006 acquistato nelle ultime ore di mercato estivo.

Questi i convocati di Sarri:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: