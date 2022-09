Midtjylland-Lazio| Le parole di Radu nel pre partita: “Tutto dipenderà da noi, se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco il risultato sarà positivo”

Tra pochi minuti avrà inizio Midtjylland-Lazio, la seconda gara del girone F di Europa League. I biancocelesti sono in cerca di conferme dopo la vittoria con il Feyenoord all’Olimpico di Roma. Queste le parole di Radu nel pre partita, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e al 233 di Sky:

“Torniamo a giocare in trasferta in Europa, l’obiettivo è passare il turno come primi per evitare di disputare due partite aggiuntive prima degli ottavi di finale.

Speriamo di vincere e di raggiungere piano piano il traguardo del primo posto. Il Midtjylland in casa fa molto bene, abbiamo avuto qualche giorno per studiare l’avversario. Tutto dipenderà da noi, se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco il risultato sarà positivo.

Mi sento bene, sono pronto a dare tutto in campo. Ci auguriamo di dare una gioia ai nostri tifosi, sia quelli presenti qui allo stadio che agli altri”.

