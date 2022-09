Offerta monstre dall’Arabia Saudita per la Supercoppa italiana: 138 milioni offerti. Cambia però la formula

Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, sarebbe stata presentata un’offerta monstre dall’Arabia Saudita alla Lega Serie A per la Supercoppa italiana. Si parla di una proposta di 138 milioni di euro fino alla stagione 2028/2029, 23 milioni netti a stagione, inoltre i sauditi prenderanno in carico le spese relative a viaggio e alloggio delle squadre ospiti. La formula cambia del tutto rispetto all’attuale, infatti la nuova competizione prevede la presenza di quattro squadre, le prime due classificate del campionato di Serie A e le due finaliste della Coppa Italia. La formula prevede due semifinali e una finale tra le quattro squadre italiane, chi vincerà dovrà poi affrontare la vincitrice della SuperCup saudita. Le edizioni precedenti prevedevano una partita secca, ecco perché la proposta saudita è così alta dal punto di vista economico, infatti il contratto precedente prevedeva un corrispettivo di 8 milioni netti a stagione per la Lega Serie A. Nei prossimi giorni una delegazione italiana dovrebbe recarsi a Riad per trattare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: