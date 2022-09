Dalla Palma sulla sconfitta della Lazio: “Lotito risarcisca i tifosi”

Il noto giornalista Alberto Dalla Palma ha commentato sul Corriere dello Sport la disfatta biancoceleste, andata in scena ieri in Danimarca. Ecco le sue parole:

“Immobile ci ha messo la faccia e ha chiesto scusa pubblicamente, subito dopo aver portato tutta la Lazio davanti ai duecento tifosi pazzi d’amore che erano arrivati in Danimarca (per loro il presidente Lotito, tra una partita di carte e l’altra in Molise dove si è candidato, potrebbe pensare a un premio o a un risarcimento sportivo). A Mau, che dopo un anno abbondante non ha mai vinto tre partite di fila, piace fare calcio, gradisce allenare e non perdere tempo, ma da quando è a Roma sostiene di sentirsi più un regista (costretto a studiare gli avversari in televisione) che un allenatore: eppure nel momento in cui ha firmato uno dei contratti più onerosi della gestione-Lotito, si è assunto la responsabilità di gestire la Lazio non solo in campionato ma anche nelle due coppe, dove nel corso della sua gestione per ora non è mai stata competitiva“.

