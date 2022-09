European Golden Boy Awards| C’è il nome di un calciatore della Lazio tra i 40 migliori giovani d’Europa

Tutti a chiedere scusa sotto la Curva. I tifosi urlano comunque «Forza Lazio carica», ma la faccia di Sarri resta sconvolta. Alla vigilia invocava umiltà, i suoi ragazzi gli confezionano un’umiliazione storica. Il secondo peggior risultato in Europa, dopo il 6-0 del Lens nei preliminari di Coppa Uefa. I biancocelesti non subivano cinque gol dal 2000, e ne avevano comunque segnati due contro il Valencia.

Negli ultimi 20 metri manca sempre la lucidità, Felipe Anderson invisibile. Disastro della difesa. Primo gol stagionale di Milinkovic, gli mancava dal 3 ottobre 2019 in Europa. Sarri incassa la disfatta, inserisce per la prima volta Romero per far rifiatare Immobile in vista di Cremona. La Lazio ora è in ritiro a Piacenza per preparare la partita di domenica. Adesso i ragazzi di Sarri dovranno schiarirsi i pensieri e ricominciare a giocare come hanno dimostrato di saper fare. I tifosi sono vicini alla squadra lo hanno dimostrato anche ieri sera dopo i 5 gol rimediati in terra danese, sono uno dei punti dai quali ripartire.

Il Messaggero

