Hellas Verona, Cioffi: “La partita con la Lazio ha tantissimi aspetti positivi. E sugli arbitri…”

Conclusa la tre giorni di competizioni europee, torna la Serie A. Questa sera è in programma l’anticipo della 7° giornata di campionato, con la sfida tra Salernitana e Lecce ad aprire il turno. Domenica, alle ore 15:00, oltre a Cremonese-Lazio e Monza-Juventus, si giocherà anche il match tra Fiorentina ed Hellas Verona. L’allenatore gialloblù, quest’oggi intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare della sconfitta in casa della Lazio di domenica scorsa. Queste le parole di Gabriele Cioffi riportate dal sito ufficiale del Verona: “La partita di Roma ha tantissimi aspetti positivi, dove dobbiamo migliorare è sulla fase offensiva. Siamo frettolosi a verticalizzare, per esempio nel momento in cui potremmo giocare di più il pallone. Questa settimana abbiamo lavorato anche su questo”.

Inoltre, Cioffi è intervenuto anche sul tema degli arbitri: “Il Verona deve farsi sentire con gli arbitri? Io da allenatore mi tiro fuori da ogni polemica, e sono appoggiato dalla società in questo. Il nostro obiettivo è vincere le partite in campo e far sì che gli episodi non ci condizionino. L’approccio che il Verona deve avere è di crescere come squadra e rispettare il lavoro difficile dell’arbitro. Sta a noi vincere le partite e portare a casa i punti”.

