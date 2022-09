Midtjylland-Lazio, Impallomeni: “Limitativo pensare solo al campionato”

L’ex calciatore e tecnico Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta della Lazio in Danimarca ai microfoni di TMWRadio. Queste le sue parole: “Perdere 5-1 contro una squadra modesta. Nel primo tempo sembrava in controllo, poi sono stati fatti quattro errori clamorosi. E’ troppe volte che Sarri tira fuori la questione del doppio impegno. O esce fuori dalle Coppe e fa bene in campionato, quindi giustifica il lavoro di Sarri, o lui continua a mandare questi messaggi ai giocatori. Uno fa un buon campionato per raggiungere l’Europa. E’ lui che manda certi messaggi alla squadra, ma è limitativo pensare oggi solo al campionato“.

