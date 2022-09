Midtjylland-Lazio, inaspettata iniziativa della società verso i tifosi presenti allo stadio: i dettagli

La sconfitta con il Midtjylland è stata una brutta battuta d’arresto, soprattutto in termini di atteggiamento e prestazione. Una sconfitta che ha fatto male, soprattutto ai 225 tifosi biancocelesti presenti in Danimarca, che come comunicato dalla Lazio avranno diritto ad un rimborso: la società biancoceleste ha infatti scelto di rimborsare il costo del biglietto della partita ai sostenitori biancocelesti presenti allo stadio ieri sera.

