CdS | Lazio, la società risarcisce i tifosi: a Cremona la reazione

La Lazio ha perso in maniera clamorosa la sfida di Europa League contro il Midtjylland, per 5-1. Un brutto risultato quello degli uomini di Sarri in terra danese, il quale dopo la gara si è espresso in maniera dura andando un pò sopra le righe. Il club necessità di equilibrio, e diplomazia, utili a risollevare il gruppo dopo questo brutto tracollo. C’è necessità di una figura che faccia da mediatrice, collaborando con il tecnico. In tal senso, in casa Lazio si sta avertendo l’assenza di Angelo Peruzzi, il cui ruolo non è stato ancora ricoperto da nessuno da quando ha lasciato la Società capitolina. Ci ha provato Igli Tare, nonostante il contratto in scadenza, visto l’impegno del Presidente Caludio Lotito nella campagna elettorale in Molise, ma è evidente la mancanza di una figura come quella di Peruzzi all’interno del club. Nonostante la sconfitta rovinosa, il progetto di Sarri rimane affascinante e per questo il patron biancoceleste non deve lasciar andare tutto in fumo, ma aiutare il tecnico rinforzando il gruppo dirigenziale, riprendendo colui che negli ultimi anni era stato prezioso in tante situazioni. Solo così si possono spegnere eventuali malumori.

Il Tempo / Luigi Salomone

