CdS | Sarri: dopo lo sfogo, il freno. Ora focus sulla Cremonese

La Lazio esce sconfitta dalla sua seconda sfida di Europa League stagionale. Un brutto 5-1 subito dagli uomini di Sarri, che ora dovranno subito mostrare sua reazione già domani contro il Cremona in Serie A. In merito al tracollo subito dai biancocelesti giovedì, il Presidente Claudio Lotito ha parlato ai microfoni de Il Messaggero, asserendo come simile blackout accaduto anche nella scorsa stagione, non siano più ammissibili. Tuttavia, il Patron della Lazio ha confermato la sua fiducia in Sarri, dicendosi d’accordo con lui come il calo non sia stato fisico bensì mentale. Infine, Lotito ha aggiunto: “E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: