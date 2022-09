Cremonese-Lazio, i convocati di Alvini

Alle 18.00 Spezia e Sampdoria sono scese in campo per il secondo match del sabato, in uno scontro importante per cercare di uscire da subito dalle zone calde della classifica, soprattutto per quel che riguarda i blucerchiati. L’inizio di gara è scoppiettante: la Sampdoria va in vantaggio al minuto 11′ grazie ad un eurogol di Sabiri, ma lo Spezia trova il gol un minuto dopo grazie all’autogol di Murillo. A decidere la sfida è stato l’attaccante bianconero Nzola, che ha deciso la sfida con il gol del 2-1, arrivato al minuto 72′.

Dopo il match tra Salernitana e Lecce, il sabato di Serie A si è aperto con la sfida delle 15.00 tra Bologna ed Empoli, con l’esordio di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù. Dopo un primo tempo equilibrato in cui non sono mancate le occasioni da gol, nella seconda frazione di gioco il Bologna si è reso più volte pericoloso, procurandosi anche un calcio di rigore tolto successivamente a causa di un fuorigioco. Proprio nel momento migliore del Bologna, è arrivato il vantaggio dell’Empoli, grazie alla seconda rete consecutiva di Bandinelli al minuto 75′. Il Bologna ha sfiorato più volte il pareggio: prima con un palo di Arnautovic, poi con una traversa di Zirkzee, ma le occasioni non sono bastate ad evitare la sconfitta, con il match terminato sul punteggio di 0-1.

