Cremonese-Lazio, la gara del riscatto: dal 2018 i biancocelesti vincono la prima contro una neopromossa

La Lazio è andata in Danimarca senza la mentalità giusta e la voglia di riscatto e di fare bene. Lo sa bene anche mister Sarri, che lo ha ammesso dopo la disfatta contro il Midtjylland. Ma i biancocelesti non avranno modo di pensarci su, considerando l’imminente trasferta di Cremona: domenica la Lazio scenderà infatti subito in campo per affrontare una squadra ostica capace anche di mettere in difficoltà l’Atalanta.

Si tratta della prima gara in stagione per i biancocelesti contro una neopromossa: una partita che la Lazio ha sempre portato a casa dal 2018 in poi. L’anno precedente, nella prima gara di quell’edizione di Serie A, i biancocelesti pareggiarono 0-0 contro la Spal. Da quell’anno la Lazio ha sempre portato a casa la vittoria: un 1-0 contro il Frosinone nel 2018, il 4-2 contro il Lecce dell’anno successivo e poi ancora Crotone-Lazio 0-2 ed Empoli-Lazio 1-3 nella prima gara con Sarri in panchina.

Contro la Cremonese ecco una gara complicata a cui la Lazio si affaccia con una fiducia non estremamente elevata, considerando la brutta sconfitta in Danimarca. La Cremonese, dal canto suo, è in costante crescita e potrebbe mettere in difficoltà i ragazzi di Sarri.

