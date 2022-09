Keita Balde sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping: il motivo

In estate l’ex Lazio Keita Balde Diao è ripartito dalla Russia, con lo Spartack Mosca come nuova tappa della sua carriera. Come scritto però dall’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sarebbero novità spiacevoli per l’attaccante senegalese, in virtù del fatto che il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso Keita fino al 5 dicembre per violazione di procedura. L’attaccante non ha infatti rispettato le procedure durante un controllo vicino a Udinese-Cagliari, anche se non è risultato positivo ad alcuna sostanza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: