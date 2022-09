Lazio-Monopoli, il tecnico Sanderra: “Sanà ha potenzialità enormi. Siamo in fase di costruzione”

Dopo il successo casalingo ai danni del Monopoli, arrivato con il punteggio di 5-0, il tecnico della Primavera biancoceleste Stefano Sanderra ha parlato nel post partita della gara. Ecco le sue parole: “Siamo ancora in fase di costruzione, oggi la partita si è messa in discesa e i ragazzi si sono esaltati. C’è tanto da lavorare, non mi lascio esaltare da questo risultato, anzi sono sempre con i piedi per terra dato che ci sono state cose che non mi sono piaciute, anche dal punto di vista dell’atteggiamento. Oggi abbiamo avuto un buon approccio come ad Ascoli, ma lì nelle difficoltà ci siamo persi e credo sia una lezione in vista della trasferta di Salerno che spero abbiamo incamerato. Il saper soffrire e il saper reagire alle avversità è una crescita dei giocatori.

Sanà è giovanissimo, può fare addirittura due categorie più sotto, ha potenzialità enormi. Gioca giustamente a tratti, la sua età non gli consente grande continuità, ma quei tratti sono importanti come quello iniziale di oggi. Può fare cose importanti se mantiene continuità di lavoro e umiltà.

Siamo in costruzione, ancora ci vuole pazienza. Vedo cose durante gli allenamenti che mi fanno capire dove intervenire: siccome abbiamo giocatori davanti con dei valori importanti, questa deve essere una squadra solida, e ancora oggi abbiamo appena cominciato la strada per essere solidi dietro, e per sorreggere i tre davanti, che devono aiutare dietro. La Lazio sta cercando di costruire giocatori per il futuro, coniugando l’obiettivo del risultato. La strada è lunga”.

