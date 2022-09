Roma, sospeso un autista dell’Atac: “Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la partita”

Secondo quanto riportato da ilMessaggero, giovedì un’autista dell’Atac alla guida della linea 881 di Roma (quella che da corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, arriva fino alla Pisana), è stato ripreso da un conducente mentre guardava sul suo cellulare una partita di calcio, in particolare si trattava di Midtjylland-Lazio. «Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la partita» hanno raccontato i passeggeri. Aggiungendo il dettaglio di alcune brusche frenate in corrispondenza degli eventi più rilevanti del match. Atac ha sospeso il conducente dallo stipendio e dal ruolo.

