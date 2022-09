SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Cremonese

La Lazio si appresta ad affrontare la Cremonese nel prossimo turno di campionato. Domani alle ore 15:00 andrà in scena la sfida in trasferta per i biancocelesti, che vengono da una brutta batosta rimediata in Europa League dal Midtjylland per 5-1. Un risultato amaro inaspettato, che potrebbe lasciare strascichi soprattutto mentali anche in campionato. Per questo, la squadra di Sarri dovrà essere brava a reagire e a dimostrare il proprio valore già domani contro la formazione neopromossa. La Cremonese arriva alla gara forte del buon pareggio ottenuto fuori casa contro l’Atalanta, un risultato tutt’altro che scontato.

LA CREMONESE: La squadra allenata da Alvini è una delle tre neopromosse sbarcate in Serie A questa stagione. La formazione lombarda non è partita proprio con il piede giusto in campionato, in quanto finora ha ottenuto solamente due punti, il resto solo sconfitte. Tuttavia, la rosa è composta da vari elementi interessanti, con giocatori che possono insidiare le varie squadre di A. Attualmente la Cremonese occupa la terzultima posizione in classifica, e domani tenterà a tutti i costi di raggiungere un nuovo risultato positivo dopo l’ultimo pareggio ottenuto fuori casa con l’Atalanta di Gasperini.

LA FORMAZIONE (3-4-1-2): Radu, Aiwu, Chiriches, Lochoshvili, Sernicola, Pickel, Meité, Valeri, Zanimacchia, Dessers, Okereke. All. Alvini

LA STELLA: Come anticipato precedentemente, ci sono svariati giocatori interessanti che compongono rosa della Cremonese, su cui la Lazio dovrà prestare particolare attenzione. I pericoli maggiori potrebbero arrivare proprio dal reparto offensivo, ricco di giovani talenti: da Zanimacchia a Dessers, entrambi due giovani promettenti, fino a Okereke. Quest’ultimo, può risultare il giocatore più insidioso per la difesa biancoceleste, in quanto rapido e tecnico con il fiuto del gol. Il centravanti ha già timbrato due reti in sei partite, confermandosi un pericolo per tutti i reparti difensivi che già hanno avuto a che fare con lui la passata stagione, quando militava tra le file del Venezia. Non a caso, la sua esperienza fatta già l’anno scorso in A, lo rende sicuramente un elemento da tenere d’occhio. Da non sottovalutare poi Emanuele Valeri, finito quest’estate nella lista proprio della Lazio, che era alla ricerca di un terzino sinistro. La fede per i colori biancocelesti del ragazzo classe ’98 è ben nota, e domani potrebbe esaltarsi in una sfida che ha per lui un sapore davvero speciale.

IL PRECEDENTE: Nella loro storia, Lazio e Cremonese si sono affrontate ben 29 volte, tra Serie A, Coppa Italia e Serie B. Il bilancio complessivo è di molto favorevole ai biancocelesti, con 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. In Coppa Italia le due squadre si sono affrontare solamente una volta, durante la stagione 2019/2020 quando gli uomini di Inzaghi vinsero per 4-0 agli ottavi. In Serie B invece, gli scontri con la Cremonese sono 10: 4 vittorie della Lazio, 4 pareggi e 2 sconfitte. Infine in Serie A, le gare giocate non state 18, con 9 vittorie della Lazio, 3 pareggi e 6 sconfitte. Tuttavia, il bilancio allo Stadio Zini di Cremona non sorride di molto alla Lazio. Difatti, i biancocelesti hanno vinto solamente due volte in trasferta, nel 1929/1930 e nel 1982/1983. I restati 14 precedenti parlano di 5 pareggi e 7 sconfitte.

