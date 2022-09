CONFERENZA SARRI: “Spero sia una vittoria di consapevolezza e non di reazione. Germe? Non era riferito a qualcuno in particolare”

La Lazio torna al successo. In casa della Cremonese finisce 0-4 per i biancocelesti, grazie alle reti di Capitan Ciro Immobile (doppietta), Milinkovic-Savic e Pedro. Al termine del match, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale biancoceleste: “La squadra ha fatto bene, è partita forte, ha raddoppiato ed ha cercato sempre il gol. Spero che sia una vittoria di consapevolezza e non di reazione, altrimenti ogni volta servirà uno schiaffo per ripartire. Giovedì, nei primi 25′ di partita, abbiamo fatto anche meglio di oggi. Sul germe mi sono già espresso, può riguardare anche staff tecnico o ambiente, non era certo riferito a qualcuno in particolare.

Il bilancio di inizio stagione è positivo: stiamo viaggiando a 2 punti di media a partita, prendiamo meno gol dello scorso anno ed in coppa siamo lì, in piena lotta. Rimpianto Sampdoria? Ci si ricorda solamente dei punti persi, la classifica ora lascia il tempo che trova. Vedremo più avanti dove saremo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: