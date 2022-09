Cremonese-Lazio, Alvini: “Abbiamo fatto una brutta partita: quando succede la sconfitta è giusta”

La Lazio reagisce alla sconfitta in Danimarca, imponendosi sul campo della Cremonese per 0-4. Milinkovic è stato uno dei protagonisti, servendo l’assist del vantaggio biancoceleste, e siglando il gol dello 0-3. Il serbo è entrato nella Top-10 dei calciatori più presenti nella storia della Lazio, come segnalato dai canali social biancocelesti:

“Milinkovic entra nella Top-10 dei calciatori più presenti nella nostra storia.

Il modo migliore per festeggiare? L’assist al bacio per Ciro, il gol dello 0-3… e una dedica speciale 🎀 “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

