Cremonese-Lazio, il dott. Rodia: “Condizioni soddisfacenti per tutti. Sulle condizioni di Lazzari…”

Terminato il match tra Cremonese e Lazio, con la vittoria dei biancocelesti per 0-4, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il Coordinatore dello Staff Medico della Lazio, Fabio Rodia. Questo il punto post partita: “Le condizioni sono buone per tutti, chi è uscito ha avvisato stanchezza, che crampi o qualche colpo. Le condizioni sono soddisfacenti per tutti i giocatori presenti qui a Cremona. Sostituzioni? Non dimentichiamoci il risultato in quel momento. Rischiare con una partita dominata sarebbe stato estremamente eccessivo. Appena avvertono qualche disagio fisico è giusto che lo segnalino, cos’ noi interveniamo. Più importante prevenire che curare.

Su Zaccagni è stata una decisione presa insieme allo staff tecnico. Avendo ravvisato avvisaglie su Zaccagni, lo abbiamo tenuto a riposo, sacrificandolo giovedì, per averlo a disposizione oggi. Risultato soddisfacente.

In settimana saranno previsti nuovi accertamenti su Lazzari, in modo da avere un punto più preciso sulla situazione e soprattutto per capire quando potremo rimetterlo in campo”.

