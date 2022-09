Cremonese-Lazio, l’applauso dei giocatori per i tifosi arrivati a Cremona – VIDEO

La Lazio deve rialzarsi dopo la brutta sconfitta di giovedì in Danimarca. Sconfitta talmente brutta che la società ha deciso di rimborsare i 220 tifosi arrivati fin lì, con cui naturalmente i giocatori e l’allenatore si sono scusati. Non c’è tempo per il rancore e la rabbia, però: si sta giocando Cremonese-Lazio e come sempre il settore ospiti è gremito di tifosi biancocelesti. I giocatori durante l’allenamento sono andati proprio sotto al settore per applaudirli e ringraziarli di essere sempre presenti.

